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21:14 14.06.2019

Климкин опроверг информацию о своем возможном назначении послом Украины в США

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Климкин опроверг информацию о своем возможном назначении послом Украины в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что вскоре будет назначен послом Украины в США.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать", – написал Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах распространили информацию о том, что после ухода с должности главы МИД Климкин станет послом Украины в США.

Теги: #сша #опровержение #климкин
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