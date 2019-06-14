Гройсман поручил предоставить "Воде Донбасса" статус "защищенного потребителя", чтобы обеспечить стабильное электроснабжение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина, Гройсман подписал поручение, согласно которому необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией объектов водоснабжения и водоотведения КП "Компания "Вода Донбасса" и предоставить предприятию статус "защищенного потребителя".

Также надо провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения.

Кроме того, на период отсутствия централизованного водоснабжения необходимо обеспечить подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и территориях.

Как сообщалось, 27 мая оператор системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" по требованию поставщика "последней надежды" (ППН) - госпредприятия "Укринтерэнерго" частично отключил объекты КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.

Как сообщила пресс-служба ОСР, без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов Донецкой области и часть жителей города Бахмут.

По состоянию на начало апреля текущего года долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составлял 277 млн грн, долг перед ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – более 1 млрд грн.