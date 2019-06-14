Трое граждан Азербайджана приговорены к 8 годам тюрьмы за разбойное нападение на гражданина Турции на Харьковщине

Коллегия судей Московского районного суда Харькова признала трех граждан Азербайджана виновными в разбойном нападении (ч. 3 ст. 187 УК Украины) на их знакомого гражданина Турции.

"Каждому из обвиняемых присудили по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества... Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, в октябре 2017 году обвиняемые решили совершить разбойное нападение на общего знакомого - гражданина Республики Турция в надежде на то, что у него может храниться значительная сумма средств. Придя к нему в гости, они связали его скотчем, избили и стали угрожать ножом и пистолетом. Мужчина был вынужден сказать нападавшим, где хранит деньги. Они забрали 7,5 тыс. грн, мобильный телефон, ноутбук и часы.

Спустя несколько дней злоумышленники пытались покинуть территорию Харьковской области, но были задержаны.