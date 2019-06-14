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19:01 14.06.2019

НБУ обжаловал судебный запрет первому замглавы Рожковой выполнять должностные обязанности

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НБУ обжаловал судебный запрет первому замглавы Рожковой выполнять должностные обязанности

Национальный банк Украину (НБУ) 14 июня подал в Барышевский районный суд Киевской области ходатайство об отмене принятых определением суда от 11 июня мер обеспечения иска путем установления запрета первому заместителю главы Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Как сообщалось, ранее в Окружной административный суд Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Рожковой исполнять полномочия первого замглавы НБУ. Помимо того в прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Рожкову в исполнении должностных полномочий. Однако 15 мая 2018 года Апелляционный суд Киева подтвердил правомерность выполнения ею своих должностных обязанностей, а Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу.

Теги: #рожкова #суд
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