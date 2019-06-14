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18:35 14.06.2019

Руководитель управления внутреннего контроля ГБР считает незаконным приказ о своем увольнении и намерен обжаловать его в суде

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Руководитель управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований (ГБР) Богдан Чобиток заявляет о незаконности приказа о своем увольнении с должности, будет обжаловать его в судебном порядке и в целом считает тенденцию увольнений в Бюро таковой, что может привести к развалу работы всей структуры.

Чобиток рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что после его заявления о выявлении правонарушений со стороны директора Бюро Романа Трубы, покрывавшего прогул своего сотрудника, последовал приказ об увольнении.

По словам начальника управления, в настоящее время он находится на больничном, юридически будет уволен по приказу как не прошедший испытательный срок сразу по выходу на работу.

Чобиток заявил, что считает приказ о своем увольнении незаконным и обжалует его в судебном порядке, опираясь на конкретные факты и юридические нормы.

"Считаю, что увольнение незаконно. Аргументацию о том, что мою работу следует признать неудовлетворительной, считаю неверной, так как подразделение работало, есть определенные результаты работы. Да, эти результаты связаны не с оперативно-розыскной деятельностью в связи с отсутствием оперативников, а с началом организации работы отдела полиграфологов, фиксацией правонарушений, дискредитирующих работников ГБР, соблюдением требований антикоррупционного законодательства и подготовкой нормативно-правовых актов", - рассказал он.

По словам руководителя управления внутреннего контроля ГБР, по отношению к военнослужащим в запасе, которым он является, не может применяться испытательный срок. Также, как отметил Чобиток, в соответствии с нормами закона "О Госслужбе", испытательный срок не применяется по отношении к лицам, занявшим должность по конкурсу. Кроме этого, его увольнение возможно только при согласовании конкурсной комиссии, чего также не было.

Чобиток добавил, что он является уполномоченным ГБР по противодействию коррупции в Бюро и вопрос его увольнения должен согласовываться с уполномоченным лицом секретариата Кабинета министров.

"Я намерен обжаловать в суде этот приказ и мотивировать незаконность своего увольнения этими юридическими аргументами", - подчеркнул он.

В целом, говоря о тенденции увольнений в ГБР в последнее время, Чобиток выразил мнение о том, что "это может привести к полному блокированию работы Бюро".

Он добавил, что увольнения могут не сказаться на работе следственного управления, но подразделения обеспечения и внутреннего контроля без руководства работать не смогут.

"В течение месяца были уволены семь начальников управлений", - сказал начальник управления.

Чобиток выразил сожаление тем, что после его увольнения в управлении внутреннего контроля ГБР будут работать только два полиграфолога, что вряд ли позитивно отразится на выявлении нарушений, совершенных сотрудниками ГБР.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ГБР, 3 июня 2019 года Чобиток направил заявления в НАПК и департамент защиты экономики Нацполиции с просьбой дать правовую оценку действиям директора ГБР. Руководитель управления внутреннего контроля задокументирован факт прогула руководителем патронатной службы Александром Удовиченко, на что не последовало надлежащей реакции директора Бюро.

Чобиток утверждает, что вместо этого директор ГБР незаконно внес изменения в приказ об отпуске Удовиченко, "чем спас его от увольнения за прогул".

Ранее Труба уволил ряд руководителей управлений ГБР, мотивируя свои решения необходимостью кадровой ротации.

Заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Фейсбуке заявила, что не допустит к управлению Бюро какие-либо группы влияния.

По ее словам, становится публичной информация, обнародованная директором Бюро Трубой на аппаратных совещаниях в ведомстве, что у него была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот дал ему определенные полномочия и пожелания в приоритетах работы.

"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочий Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть. Наверное, уже какие-то новые "группы влияния" считают, что им удастся получить контроль над Бюро, дестабилизировать работу… Не сможете!" – добавила замдиректора Бюро.

Она отметила, что, несмотря на судебный запрет директору ГБР единолично принимать определенные решения, в том числе, кадровые и по распределению обязанностей, Труба продолжает это делать.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что секретарь и председатель Совета общественного контроля при ГБР подали в Генпрокуратуру заявления о совершении преступлений Трубой.

По словам Лысенко, из содержания указанного заявления усматривается, что Труба совершил ряд уголовных преступлений, а именно: "- умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины); - служебная халатность… (ч. 1 ст . 367 УК Украины); - злоупотребление властью или служебным положением, … (ч. 1 ст. 364 УК Украины); - разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины)".

Теги: #гбр #кадры
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