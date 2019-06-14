События

17:57 14.06.2019

Волонтерскую палатку в центре Харькова поджег рецидивист - полиция

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Волонтерскую палатку в центре Харькова поджег рецидивист - полиция

Полиция установила личность человека, который предположительно может быть причастен к поджогу волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы в Харькове.

"Им оказался местный житель, 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, 20 мая около 4:30 неизвестные подожгли палатку. В результате происшествия люди не пострадали. Огонь повредил часть фасада, крыши и надпись "Все для перемоги".

Теги: #полиция #харьков #палатка
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