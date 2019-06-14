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16:54 14.06.2019

В МИД Украины осудили начало выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса

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В МИД Украины осудили начало выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает начало выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также продолжит работать над введением соответствующих санкций.

"Подобные действия РФ являются юридически ничтожными, они не имеют никаких правовых последствий и не будут признаваться ни украинской стороной, ни миром. МИД Украины будет продолжать работать с нашими международными партнерами с целью внедрения в отношении причастных к процессу т.н. "упрощенной паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей секторальных санкций, а также расширения международных персональных санкций", - говорится в ответе пресс-службы МИД на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Дипломаты подчеркнули, что начало выдачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий Украины стало очередным подтверждением грубого нарушения со стороны РФ норм международного права и государственного суверенитета Украины.

Теги: #рф #паспортизация #ордло #мид
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