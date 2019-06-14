Модернизированный БАК Spectator-М1 принят на вооружение ВСУ

Модернизированный беспилотный авиационный комплекс (БАК) Spectator-М1 разработки входящего в госконцерн "Укроборонпром" ОАО "Меридиан" им. С.П Королева" (Киев) принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Как сообщила в пятницу пресс-служба госконцерна, соответствующий приказ по результатам успешных госиспытаний БАК подписан министром обороны Украины Степаном Полтораком

В рамках модернизации, предназначенный для ведения воздушной разведки, в дневное и ночное время суток БАК, получил новый тепловизор и обновленную станцию управления. Также уменьшен его вес, что позволяет увеличить продолжительность нахождения БАК в воздухе, уточняют в госконцерне.

Малые размеры Spectator-М1, специально подобранный цвет фюзеляжа и малая площадь рассеивания, делают БАК незаметным для противника. А эффективная система управления и связи позволяют решать задачи даже при активном использовании противником средств РЭБ, отмечает пресс-служба.

"Модернизация также касалась различных систем БАК, в частности программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели. Кроме того, беспилотник получил новую парашютную систему, позволяющую уменьшить скорость посадки до 3 м /с", - отмечается в сообщении.

Spectator-М1 способен подниматься на высоту до 3,6 тыс.м, имеет максимальную скорость 120 км/ч. Скорость БАК при выполнении поставленных задач - 70 км/ч. Время нахождения в воздухе - более 2 ч, дальность полета - до 150 км. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде.

В настоящее время ОАО "Меридиан" им. С.П Королева" ведет подготовку к налаживанию серийного производства Spectator-М1 в рамках гособоронзаказа (ГОЗ).

Базовая версия БАК Spectator создана в партнерстве с НТТУ "КПИ им. Игоря Сикорского".

Поставки БАК Spectator в рамках ГОЗ в интересах Министерства обороны и Госпогранслужбы Украины начаты в 2015 году.

"В украинской армии он прошел подконтрольную эксплуатацию, а пограничникам, благодаря этим беспилотникам, удалось практически полностью закрыть украинским границу", - уточняют в "Укроборонпроме".