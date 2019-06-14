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15:06 14.06.2019

В СНБО ожидают продвижения антикоррупционной реформы ОПК с приходом Абромавичуса в набсовет "Укроборонпрома"

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В СНБО ожидают продвижения антикоррупционной реформы ОПК с приходом Абромавичуса в набсовет "Укроборонпрома"

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос рассчитывает, что назначение членом набсовета госконцерна "Укроборонпром" экс-главы МЭРТ (2014-2016) Айвараса Абромавичуса будет способствовать ускорению темпов антикоррупционной реформы в оборонном секторе и снижению коррупционных рисков в системе управления ОПК.

Оценивая в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" данное кадровое решение главы государства в контексте решения мартовского заседания СНБО по вопросам реформы ОПК, Кривонос напомнил: "Введенное в действие указом главы государства решение Совбеза поручает Кабинету министров организовать аудит "Укроборонпрома" с привлечением зарубежных экспертов, а также принять меры по устранению коррупционных рисков и повышению уровня прозрачности и усилению контроля за работой госконцерна и ОПК".

"Позиция Абромавичуса по этому вопросу, судя из сообщений СМИ, не противоречит такому подходу, во всяком случае, относительно проведения аудита "Укроборонпрома" и переформатирования системы управления предприятиями ОПК", - сказал он.

Вместе с тем, акцентировал замсекретаря Совбеза, к безусловным достижениям Абромавичуса на посту министра экономики Украины в 2014-2016 годах можно отнести запуск системы электронных закупок ProZorro, способствовавших повышению уровня открытости и прозрачности госзакупок, а также запуск реформы корпоративного управления в госкомпаниях и сокращение количества разрешительных документов и лицензий для бизнеса.

"Надеюсь, работа Абромавичуса в качестве члена набсовета "Укроборонпрома" позволит снизить коррупционные риски в системе управления предприятиями ОПК и ликвидировать фирмы-"прокладки", через которые расхищались государственные ресурсы", - уточнил Кривонос.

Отвечая на вопрос агентства, предшествовали ли кадровому решению о включении в набсовет "Укроборонпрома" топ-менеджера шведской East Capital какие-либо консультации в аппарате CНБО, замсекретаря Совбеза сказал: "Набсовет госконцерна, согласно его уставу, состоит из пяти членов, трое из которых назначаются президентом, и двое – уполномоченным органом управления. Поэтому президент имел полное право принимать такое кадровое решение без каких-либо дополнительных консультаций".

При этом Кривонос также добавил: "Я не усматриваю в этом назначении никаких противоречий с пунктом решения СНБО о реформировании ОПК, которым правительству поручено "принять меры по привлечению представителей стран-партнеров к работе набсовета госконцерна "Укроборонпром". В нем не идет речь о том, что все без исключения члены набсовета должны быть представителями государств-партнеров".

Оценивая вероятность ускорения темпов реализуемой при поддержке западных союзников, и в первую очередь США, реформы украинского ОПК, замсекретаря СНБО сказал: "Украина давно и плодотворно сотрудничает с зарубежными партнерами в оборонной сфере, успешно внедряет стандарты НАТО в секторе безопасности и обороны. Уверен, мы совместно с президентом и Кабмином выработаем стратегию реформирования "оборонки" и успешно ее реализуем".

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят около 100 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Теги: #снбо #абромавичус #кривонос
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