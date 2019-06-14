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14:57 14.06.2019

Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созывать "Поместный Собор УПЦ-КП"

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Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созывать "Поместный Собор УПЦ-КП"

В Киевской митрополии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) подчеркивают, что в связи с прекращением деятельности УПЦ Киевского патриархата путем объединения и присоединения к единой поместной церкви проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ-КП, в частности именуемых "Священный Синод", "Архиерейский и Поместный Соборы", незаконно.

"В связи с тем, что решением Поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15.12.2018 года, который состоялся в Малой Софии перед Объединительным собором, Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой Поместной православной церкви Украины, проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ-КП, в частности под названиями ее уставных органов (Священного Синода, Архиерейского и Поместного Соборов) является незаконным", - говорится в заявлении пресс-службы ПЦУ в пятницу в ответ на информацию о намерении "созвать Поместный Собор УПЦ Киевского патриархата".

В ПЦУ указали, что почетный патриарх Филарет "не имеет права единолично созывать "Поместный Собор УПЦ-КП" ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекращенному уставу УПЦ-КП".

Самовольное и вне устава проведение собрания "неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями, констатируют в ПЦУ.

При этом в Церкви призвали всех иерархов, духовенство и верующих не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, "разрушающих единство поместной УПЦ".

Ранее почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что на 20 июня созывает собор Киевского патриархата.

Теги: #пцу #церква #упц_кп #філарет
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