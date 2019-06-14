В Киеве с 16 июня пройдет серия мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства 23 июня

С 16 июня в Киеве пройдет серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.

"Приближается КиевПрайд-2019, который начнется 16 июня и завершится 23 июня традиционно Маршем равенства", - сообщила глава PR-департамента общественной организации "КиевПрайд" София Лапина на пресс-брифинге в Киеве в пятницу.

Она отметила, что во время мероприятий будут обсуждаться вопросы традиционных ценностей.

"Нам очень жаль, что термин "традиционные ценности" начал носить негативную коннотацию с того момента, как активизировались ультраправые и консервативные группировки", - констатировала Лапина.

В этом году основной темой мероприятия станет "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция – это свобода!".

Отмечается, что все заинтересованные смогут посетить ПрайдХаус (ул. Набережно-Луговая, 8), где будут проходить кинопоказы, дискуссии и тематические выставки. Также запланирована международная правозащитная конференция "Право на город" и премьера документального фильма "Не прячь глаза – 2".

В свою очередь, соосновательница "КиевПрайд" Анна Шарыгина подчеркнула, что в 2019 году программа Прайда будет посвящена инклюзивности, а не только правам человека для ЛГБТ-сообщества.

"КиевПрайд" завершится Маршем равенства 23 июня. Детали марша будут сообщены в ближайшее время, ориентировочное время проведения – с 8.00 до 15.00.

"Сейчас мы ведем переговоры с Национальной полицией и Киевской городской администрацией, согласовываем меры безопасности и маршрут", - отметила директор общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник.

Предполагается, что в 2019 году на Марше будет около 10 тыс. участников.