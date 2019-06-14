Неизвестные повредили имущество в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Кривом Роге

Неизвестные мужчины в пятницу повредили имущество в офисе одной из политических партий в г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.). На месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, заявители пожаловались, что около 11.00 в офис партии вошли неизвестные мужчины в масках и повредили имущество.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета. На месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к правонарушению.

В сообщении полиции не указано, о какой партии идет речь. В то же время, сайт "Первый криворожский" пишет, что разгромлена приемная партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По информации издания, в помещение вошли около 20 человек в медицинских масках, они разрисовали стены краской оскорбительными надписями, а также избили сотрудников.