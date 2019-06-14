События

12:59 14.06.2019

Неизвестные повредили имущество в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Кривом Роге

1 мин читать
Неизвестные повредили имущество в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Кривом Роге

Неизвестные мужчины в пятницу повредили имущество в офисе одной из политических партий в г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.). На месте происшествия работают правоохранители.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, заявители пожаловались, что около 11.00 в офис партии вошли неизвестные мужчины в масках и повредили имущество.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета. На месте работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к правонарушению.

В сообщении полиции не указано, о какой партии идет речь. В то же время, сайт "Первый криворожский" пишет, что разгромлена приемная партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По информации издания, в помещение вошли около 20 человек в медицинских масках, они разрисовали стены краской оскорбительными надписями, а также избили сотрудников.

Теги: #нападение #за_життя #правоохранители #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:36 14.06.2019
Неразорвавшуюся мину нашли на одном из пострадавших в Оманском заливе танкеров - ТВ

Неразорвавшуюся мину нашли на одном из пострадавших в Оманском заливе танкеров - ТВ

17:28 06.06.2019
"Оппозиционная платформа – За жизнь" видит Бойко на посту премьера – Левочкин

"Оппозиционная платформа – За жизнь" видит Бойко на посту премьера – Левочкин

16:04 06.06.2019
На съезде "Оппозиционной платформы – За жизнь" назвали первую десятку списка для участия в выборах в Раду

На съезде "Оппозиционной платформы – За жизнь" назвали первую десятку списка для участия в выборах в Раду

14:46 06.06.2019
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" анонсировали проведение съезда на 6 июня

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" анонсировали проведение съезда на 6 июня

11:43 28.05.2019
Рабинович и Бойко стали сопредседателями "Оппозиционной платформы – За життя"

Рабинович и Бойко стали сопредседателями "Оппозиционной платформы – За життя"

06:49 28.05.2019
Полиция сообщила о 18 пострадавших в результате нападения человека с ножом в Японии

Полиция сообщила о 18 пострадавших в результате нападения человека с ножом в Японии

19:42 11.05.2019
Боевики атаковали отель на юго-западе Пакистана

Боевики атаковали отель на юго-западе Пакистана

16:36 09.05.2019
Ю.Бойко: 9 Мая всегда будет Днем Победы для украинского народа

Ю.Бойко: 9 Мая всегда будет Днем Победы для украинского народа

16:11 09.05.2019
В Волынской области неизвестные избили и ограбили съемочную группу луцкой телерадиокомпании

В Волынской области неизвестные избили и ограбили съемочную группу луцкой телерадиокомпании

10:04 09.05.2019
Группа неизвестных забросала камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог – Днепр

Группа неизвестных забросала камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог – Днепр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские правоохранители задержали главу "ЦИК ДНР", организовавшего в мае 2014 года "референдум"

Дело о декларировании недостоверной информации Трухановым направлено в суд - НАБУ

Зеленский почтил память украинских военных, погибших 14 июня 2014 года на Ил-76, сбитом российскими наемниками

Минкульт Украины исключил российского актера Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны

СБУ собрала неопровержимые доказательства, что в 2014г "вагнеровцы" сбили Ил-76 ВСУ по решению из Кремля

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские правоохранители задержали главу "ЦИК ДНР", организовавшего в мае 2014 года "референдум"

Верховный суд за 1,5 года вынес всего 6 образцовых решений, но они уже дали ощутимый эффект и решают сразу несколько проблем - Данишевская

Дело о декларировании недостоверной информации Трухановым направлено в суд - НАБУ

Зеленский почтил память украинских военных, погибших 14 июня 2014 года на Ил-76, сбитом российскими наемниками

Семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок, пострадала при артобстреле боевиков "Мариьнки"

Минкульт Украины исключил российского актера Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Чили

СБУ собрала неопровержимые доказательства, что в 2014г "вагнеровцы" сбили Ил-76 ВСУ по решению из Кремля

Пожилой житель Марьинки пострадал из-за артобстрела боевиками города из "Гвоздик" – штаб ООС

Более 40 противопехотных мин ПМН-2 иностранного производства обнаружили и обезвредили близ Марьинки бойцы 24 ОМБр - ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА