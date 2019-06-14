Верховный суд за 1,5 года вынес всего 6 образцовых решений, но они уже дали ощутимый эффект и решают сразу несколько проблем - Данишевская

За полтора года работы Верховный суд Украины вынес 6 так называемых образцовых решений, что не много по количеству, однако уже оказывает видимое действие и решает сразу несколько проблем, сообщила глава суда Валентина Данишевская.

"За полтора года мы рассмотрели и образцовые решения - это новелла процессуального законодательства с сфере административной юрисдикции", - сказала она в пятницу в Киеве в ходе конференции "Единство судебной практики: взгляд ЕСПЧ и Верховного суда".

Данишевская отметила, что такой подход оправдан.

"Хотя решений по образцовым делам, которые вступили в законную силу, всего шесть, но мы уже видим, какое значение они получают. И тут мы решаем сразу несколько проблем. Во-первых, решение по образцовому делу обеспечивает единый подход для решения подобных дел в судах первой и апелляционной инстанции, что, безусловно, содействует уверенности людей в том, что закон всё-таки один был всех. Во-вторых, когда такие решения выполняются... мы останавливаем обращения в суд многих граждан", - пояснила глава суда.

По ее словам, десятки и даже сотни тысяч граждан не будут обращаться в суды, если Верховный суд примет решение по образцовому делу и судебная практика в этом вопросе будет единой.

Глава Верховного суда отметила, что выполнение таких решений бывает не очень простым, когда это касается деятельности не одного ведомства. "Несколько образцовых дел посвящены вопросам выплаты пенсий, других социальных выплат. Тут у нас есть понимание с Пенсионным фондом, другими органами и выполнение этого решения достигается быстро", - сказала она.

При этом Данишевская продолжила: "Но выполнение решений при задействовании разных государственных органов разного уровня осложненено. Мы не привыкли к широкому подходу к выполнению решений".