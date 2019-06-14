Дело о декларировании недостоверной информации Трухановым направлено в суд - НАБУ

В Приморский районный суд г.Одесса направлен обвинительный акт относительно Одесского городского головы Геннадия Труханова, обвиняемого в декларировании недостоверной информации, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2015-2016 годов был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности.

С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух общих детей, один из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

По информации НАБУ, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларацию 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларацию 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 мэру Одессы сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования детективы НАБУ также установили факты незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов. Дело по этому эпизоду закрыто в соответствии с решением Конституционного суда.

3 мая 2019 чиновнику открыли материалы следствия для ознакомления.

Труханов обвиняется в совершения преступления, предусмотренного ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).