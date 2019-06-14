События

10:55 14.06.2019

Семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок, пострадала при артобстреле боевиков "Мариьнки"

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Семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок, пострадала при артобстреле боевиков "Мариьнки"

В результате артеллерийского обстрела боевиками н.п. Марьинка (Донецкая обл.) повреждения различной степени тяжести получила семья из четырех человек, среди которых 9-летний ребенок и 86-летний мужчина, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Минометный обстрел начался сегодня, около 5.00 утра. Сейчас задокументированы повреждения 3 домов и хозяйственных помещений. Пострадала целая семья, проживающая по ул. Шевченко. 86-летнего дедушку, 57-летнюю и 30-летнюю женщин, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ведомства в соцсети Фейсбук в пятницу.

Ранее в пресс-центре штаба ООС сообщали, что боевики во время обстрела из 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" н.п. Марьинка попали в жилой частный дом, вследствие чего пострадал и оказался под завалами владелец 1933 года рождения, которого впоследствии извлекли из-под обломков бойцы 24-й отдельной механизированной бригады им.короля Данила (24 ОМБр, в/ч А0998) ВСУ и доставили в госпиталь.

"В результате коварного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Марьинка произошло попадание артиллерийского снаряда в частный дом, принадлежащий гражданину Украины 1933 года. Бойцы Королевской бригады быстро разобрали завалы и доставили пострадавшего хозяина в больницу, где он был госпитализирован с контузией и травмами", - говорится в размещенном на странице в соцсети Фейсбук сообщении.

При этом в пресс-центре отметили, что вражеские 122мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" после нанесения огневого удара по Марьинке ретировались в жилые кварталы Донецка, где укрылись от ответного артиллерийского огня в плотной застройке города.

Теги: #марьинка #оос #население #обстрелы
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