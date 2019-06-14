Минкульт Украины исключил российского актера Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны
Министерство культуры Украины исключила российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.
Согласно обновленному списку Минкультуры от 14 июня, опубликованному на сайте министерства, в данном перечне отсутствует российский актер Добронравов.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
В настоящее время в список внесены 147 человек.
22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года из-за поездок в Крым.
Как сообщалось, 27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил запрет СБУ на въезд в страну Добронравову, позже данное решение подтвердил и апелляционный суд.
В частности, признаны противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда в Украину гражданину РФ Добронравову. Соответствующее постановление СБУ также признано противоправным и отменено.
Кроме того, суд признал противоправными действия спецслужбы относительно обращения в Минкультуры Украины о внесении Добронравова в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, признал противоправным и отменил данный приказ Минкультуры и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино в части аннулирования государственных свидетельств на право распространения и демонстрации определенных фильмов.