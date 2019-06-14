Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Чили

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Тихом океане у побережья Чили в 54 км западнее города Кокимбо в центральной части страны, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного 03:19 мск в пятницу землетрясения имел координаты -30.15 градуса южной широты и -71.85 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".