СБУ собрала неопровержимые доказательства, что в 2014г "вагнеровцы" сбили Ил-76 ВСУ по решению из Кремля

В Службе безопасности Украины заявляют, что внештатные сотрудники российской военной разведки (ГРУ) из так называемой ЧВК "Вагнера" 14 июня 2014г сбили при заходе на посадку на аэродром в Луганске военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 с 49 военнослужащими ВСУ по решению, принятому в Кремле.

"Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера", - говорится в сообщении, обнародованном на странице СБУ в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Следователи СБУ установили, информируют в пресс-центре, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин ("Вагнер" – ИФ), Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены (президентом РФ Владимиром – ИФ) Путиным официальными государственными наградами "Орденами Мужества", - говорится в сообщении.

Также в спецслужбе напомнили, что еще во время брифинга 7 октября 2017г глава СБУ Василий Грицак сообщил, что следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю "ЧВК "Вагнера" Уткину.

"Не смотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, или в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности", - заверили в СБУ.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа, все они погибли.