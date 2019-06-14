Пожилой житель Марьинки пострадал из-за артобстрела боевиками города из "Гвоздик" – штаб ООС

Боевики во время обстрела из 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" н.п. Марьинка (Донецкая обл.) попали в жилой частный дом, вследствие чего пострадал и оказался под завалами владелец 1933 года рождения, которого впоследствии извлекли из-под обломков бойцы 24-й отдельной механизированной бригады им.короля Данила (24 ОМБр, в/ч А0998) ВСУ и доставили в госпиталь.

"В результате коварного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Марьинка произошло попадание артиллерийского снаряда в частный дом, принадлежащий гражданину Украины 1933 года. Бойцы Королевской бригады быстро разобрали завалы и доставили пострадавшего хозяина в больницу, где он был госпитализирован с контузией и травмами", - сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в пятницу утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

При этом в пресс-центре отметили, что вражеские 122мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" после нанесения огневого удара по Марьинке ретировались в жилые кварталы Донецка, где укрылись от ответного артиллерийского огня в плотной застройке города.