На Херсонщине повторно подтоплены почти 60 жилых домов и 240 хозпостроек

По состоянию на утро пятницы в Новой Маячке (Херсонская обл.) вследствие повторного подъема уровня воды подтоплены 59 жилых домов, 240 хозяйственных построек и 126 сельскохозяйственных участков, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 14 июня остаются подтопленными 59 жилых домов, 240 хозяйственных построек, 126 сельскохозяйственных участков", - сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Спасатели подчеркнули, что причиной повторного подъема уровня воды (0,2 - 0,5 м.) стало выпадение интенсивных осадков 13 июня, вследствие чего были подтоплены 69 жилых домов, 252 хозяйственные постройки и 126 сельскохозяйственных участков.

Для откачки воды привлечены 70 чел. и 17 ед. техники, из них от ГСЧС 19 чел. личного состава и 10 ед. техники, 36 чел., 2 ед. техники Вооруженных сил Украины, 5 чел. и 2 насосные станции облводхоза, 10 чел. и 3 ед. техники местного населения. В течение суток откачано 12 тыс. куб. м воды (всего с начала работ 45 тыс. 300 куб. м).

Также отмечается, что дополнительно производится укладка временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км за пределы населенного пункта для отвода откачанной воды.