ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотники, которые были нацелены на аэропорт города Абха

Пять беспилотных летальных аппаратов, пущенных йеменскими повстанцами-хуситами, были перехвачены силами ПВО Саудовской Аравии в пятницу, сообщило издание Times of Israel.

"Королевские ПВО Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили пять беспилотников, направленных боевиками-хуситами в сторону международного аэропорта города Абха и города Хамис-Мушайт", - цитирует газета заявление руководимой Эр-Риядом арабской коалиции против йеменских повстанцев.

Аэропорт Абхы работает в нормальном режиме, отмечается в заявлении коалиции.

Эта попытка атаки на аэропорт стала второй в течение текущей недели. В среду в результате атаки беспилотников в аэропорту пострадали более 20 человек в результате попадания одной из ракет, пущенных беспилотниками, в зал прилета пассажиров.