Страны-члены ИМО призвали Россию выполнить решение морского трибунала ООН по задержанным украинским морякам

32 страны-члены Международной морской организации призвали Россию в Международной морской организации (ИМО) к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву по силовому захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива, сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

"13 июня в рамках сессии Комитета по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) в Лондоне страны ЕС, Грузия, Исландия, Канада и США призвали Россию к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву и освобождении незаконно захваченных военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в четверг.

Также украинские дипломаты проинформировали, что по результатам рассмотрения документа "Безопасность и охрана навигации в северной части Черного моря, Азовском море и Керченском проливе", внесенного Украиной, было принято решение расширить мониторинг ситуации с безопасностью навигации на Азовское море и Керченский пролив.

"Таким образом, Комитет по безопасности на море ИМО отреагировал на незаконные действия РФ и призвал страны-члены и заинтересованные стороны сообщать Организацию о любых угрозах безопасности навигации в северной части Черного моря, Азовском море и Керченском проливе, что отныне станет предметом усиленного внимания со стороны указанной специализированного учреждения ООН", – сказано в сообщении.

Российские силовики 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по жалобе Украины, которая 16 апреля 2019 года обратилась за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.