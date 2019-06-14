События

08:08 14.06.2019

Страны-члены ИМО призвали Россию выполнить решение морского трибунала ООН по задержанным украинским морякам

2 мин читать
Страны-члены ИМО призвали Россию выполнить решение морского трибунала ООН по задержанным украинским морякам

32 страны-члены Международной морской организации призвали Россию в Международной морской организации (ИМО) к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву по силовому захвату украинских судов и моряков в районе Керченского пролива, сообщили в посольстве Украины в Великобритании.

"13 июня в рамках сессии Комитета по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) в Лондоне страны ЕС, Грузия, Исландия, Канада и США призвали Россию к немедленному исполнению приказа Международного трибунала по морскому праву и освобождении незаконно захваченных военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в четверг.

Также украинские дипломаты проинформировали, что по результатам рассмотрения документа "Безопасность и охрана навигации в северной части Черного моря, Азовском море и Керченском проливе", внесенного Украиной, было принято решение расширить мониторинг ситуации с безопасностью навигации на Азовское море и Керченский пролив.

"Таким образом, Комитет по безопасности на море ИМО отреагировал на незаконные действия РФ и призвал страны-члены и заинтересованные стороны сообщать Организацию о любых угрозах безопасности навигации в северной части Черного моря, Азовском море и Керченском проливе, что отныне станет предметом усиленного внимания со стороны указанной специализированного учреждения ООН", – сказано в сообщении.

Российские силовики 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение по жалобе Украины, которая 16 апреля 2019 года обратилась за мерами в отношении России с требованием освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

 

Теги: #рф #трибунал #имо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:27 14.06.2019
Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе и улучшения отношений России и США

Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе и улучшения отношений России и США

20:53 11.06.2019
Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых

Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению удерживаемых

17:15 10.06.2019
Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

Зеленский говорил о том, что РФ контролирует весь конфликт на Донбассе и является его причиной - пресс-секретарь

22:27 09.06.2019
Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

Украина не признает результатов "выборов" в Цхинвальском регионе Грузии – МИД

06:27 07.06.2019
Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

Собрана огромная доказательная база об участии российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе - СБУ

16:00 06.06.2019
Порошенко опасается создания оснований для вторжения РФ в Украину

Порошенко опасается создания оснований для вторжения РФ в Украину

19:58 05.06.2019
Сухогруз под флагом РФ из-за шторма попал в территориальные воды Украины, после опроса судно направили по безопасному маршруту

Сухогруз под флагом РФ из-за шторма попал в территориальные воды Украины, после опроса судно направили по безопасному маршруту

20:01 04.06.2019
На территорию крупнейшего в РФ создателя ракет проникли охотники за металлоломом

На территорию крупнейшего в РФ создателя ракет проникли охотники за металлоломом

17:17 04.06.2019
Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинских компаний

15:34 04.06.2019
Серьезные проблемы с наличием антрацита и угля марки "Г" на фоне ограничений РФ маловероятны – эксперт

Серьезные проблемы с наличием антрацита и угля марки "Г" на фоне ограничений РФ маловероятны – эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки на Донбассе ранен военнослужащий, еще один получил боевую травму

Боевики в четверг осуществили 9 обстрелов позиций в зоне ООС, один украинский военный получил боевую травму

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Физлицо уведомило НБУ о решении Барышевского райсуда запретить работать 1-му замглавы правления Рожковой

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

ПОСЛЕДНЕЕ

На Херсонщине повторно подтоплены почти 60 жилых домов и 240 хозпостроек

ПВО Саудовской Аравии уничтожили беспилотники, которые были нацелены на аэропорт города Абха

Лондон и Эр-Рияд поддержали обвинения Помпео в атаках на танкеры

За минувшие сутки на Донбассе ранен военнослужащий, еще один получил боевую травму

Администрация США обвинила Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

На реке Лыбидь восстановят русло и реконструируют гидротехнические сооружения

Во Львове чиновника ГСЧС приговорили к 5 годам лишения свободы за взятку

Украина осуществит добровольный взнос в ОАГ

Американский сенатор внес в Конгресс законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Тимошенко: Новая программа с МВФ должна предусматривать снижение тарифов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА