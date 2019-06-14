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07:31 14.06.2019

За минувшие сутки на Донбассе ранен военнослужащий, еще один получил боевую травму

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За минувшие сутки на Донбассе ранен военнослужащий, еще один получил боевую травму

За минувшие сутки боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, из которых три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152-мм артиллерии, минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 17 раз обстреляли позиции ООС: 4 раза Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Новоселовка вторая - гранатометы различных систем; 3 раза район Широкино - гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; дважды Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза вблизи Лебединского - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Березового - автоматические гранатометы и стрелковое оружие; вблизи Талаковки - из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; Богдановка - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; Талаковка - противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз: Боровское - артиллерия калибра 152-мм; район Луганского - автоматические гранатометы, стрелковое оружие; дважды Золотое-4 - минометы калибра 82-мм минометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; Зайцево - гранатометы различных систем; два раза Южное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие; возле Луганского - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; Станица-Луганская - стрелковое оружие; дважды Крымское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным украинской разведки 13 июня один боевик получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили один обстрел позиций украинских защитников: вблизи Марьинки - минометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики один раз обстреляли позиции ООС: Южное - гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Объединенные силы надежно контролируют боевиков на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Теги: #оос #сводка
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