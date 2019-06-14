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06:18 14.06.2019

Администрация США обвинила Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

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Администрация США обвинила Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в "открытом нападении" в связи с инцидентами с танкерами в Оманском заливе.

"Согласно оценке правительства США, Исламская республика Иран несет ответственность за атаки, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - сказал он в четверг журналистам.

По его словам, "это последнее из серии нападений, спровоцированных Исламской республикой Иран против интересов США и их союзников".

"Это следует воспринимать в контексте длящейся сорок лет неспровоцированной ничем агрессии против свободолюбивых стран", - отметил госсекретарь.

Оценка американского правительства, по словам Помпео, основана на данных, полученных спецслужбами, анализе примененного оружия, уровне компетентности, который необходим для проведения операции, а также последних атак Ирана на суда.

"(Суждение основано на - ИФ) на том факте, что ни у одной марионеточной группы в этом регионе не было ресурсов и профессионализма, чтобы действовать с таким высоким уровнем умения".

"22 апреля Иран пообещал миру, что он прервет поставки нефти через Ормузский пролив, и сейчас работает над тем, чтобы выполнить обещание", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Теги: #помпео #сша #обвинение #иран
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