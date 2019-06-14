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04:27 14.06.2019

Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе и улучшения отношений России и США

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Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе и улучшения отношений России и США

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание главой Украины Владимира Зеленского создает условия для мирного решения вопроса Донбасса и улучшения отношений между Россией и США.

"Сегодня мы встречались с представителем Волкером (Курт Волкер, представитель США по Украине - ИФ) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе - ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", - написал Болтон в своем Twitter.

Он также добавил, что "очень важно, чтобы Россия внесла свой вклад и серьезно занялась" этим вопросом.

21 апреля на Украине состоялись президентские выборы, по итогам которых Петр Порошенко проиграл, а избранным президентом стал Владимир Зеленский.

Теги: #рф #зеленский #болтон #сша
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