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03:23 14.06.2019

Во Львове чиновника ГСЧС приговорили к 5 годам лишения свободы за взятку

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Во Львове чиновника ГСЧС приговорили к 5 годам лишения свободы за взятку

К 5 годам лишения свободы приговорил Зализнычный районный суд Львова начальника одного из районных отделов ГСЧС во Львовской области, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

По данным СБУ, в 2016 чиновник ГСЧС вымогал у  предпринимателя $300 за непривлечение к ответственности за нарушения пожарной безопасности и был задержан во время получения части неправомерной выгоды в размере 7,5 тыс. грн. Согласно приговору, кроме лишения свободы суд также конфисковал все принадлежащее ему имущество.

Теги: #львов #взятка #гсчс
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