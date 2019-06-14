Во Львове чиновника ГСЧС приговорили к 5 годам лишения свободы за взятку

К 5 годам лишения свободы приговорил Зализнычный районный суд Львова начальника одного из районных отделов ГСЧС во Львовской области, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

По данным СБУ, в 2016 чиновник ГСЧС вымогал у предпринимателя $300 за непривлечение к ответственности за нарушения пожарной безопасности и был задержан во время получения части неправомерной выгоды в размере 7,5 тыс. грн. Согласно приговору, кроме лишения свободы суд также конфисковал все принадлежащее ему имущество.