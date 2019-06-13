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23:45 13.06.2019

В партии Зеленского назвали союзников и конкурентов

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В партии Зеленского назвали союзников и конкурентов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" не воспринимает одну из "старых политсил" как своего союзника, а с партией "Голос" Святослава Вакарчука выступает "за одно и тоже", рассказал глава штаба, седьмой номер в списке партии, Александр Корниенко.

В интервью Украинской правде, опубликованном на сайте издания в четверг вечером, Корниенко подчеркнул, что "Слуга народа" пересекается с "Голосом" "в некоторых регионах на Западе, немного в Киеве. Но мы не считаем их своими конкурентами, потому что мы за одно и то же. Вот на Востоке у нас конкуренты "Оппоблок" и "За жизнь".

При этом он отметил, что возможность коалиции с "Голосом" еще необходимо обсуждать.

"Надо обсуждать, может ли она быть. Для начала надо посмотреть, кто зарегистрируется, так как не все понятно", - сказал Корниенко.

Кроме того, по его словам, союз с партией "Сила и честь" также возможен.

"Смешко можно отнести к новым сил. Его партия ранее участвовала в выборах, но в его списке есть новые специалисты", - отметил глава штаба.

По словам Корниенко, позиция его партии относительно "старых сил", как "Оппоблок", "За жизнь" и "Батькивщины", а именно не образовывать с ними союз, не изменилась.

"Раньше Владимир Зеленский уже заявлял, что с подобными силами союзов не будет. Он говорил о всех старых политсилах. Эта позиция в партии сохраняется", - подытожил Корниенко.

Теги: #слуга_народа #выборы
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