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23:24 13.06.2019

Порошенко: я готов помочь Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными

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Порошенко: я готов помочь Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко готов помочь президенту Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.

"Все, что я смогу сделать, я сделаю, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными", – сказал Порошенко в четверг вечером в эфире телеканала "Прямой".

Он отметил, что у избранного президента есть медовый период - три месяца, "когда с ним знакомятся за границей, потом что-либо сделать намного труднее". Порошенко подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы президент Зеленский воспользовался этим временем.

По словам Порошенко, он готов помочь президенту Зеленскому выполнить задание по имплементации европейской интеграции Украины.

"Пожалуйста, если необходимо, я всегда готов помочь советом, действиями, связями, поскольку это работа не на президента Зеленского или на пятого президента Порошенко – это работа на Украину".

При этом Порошенко подчеркнул, что считает некорректным давать советы в телеэфире.

Теги: #зеленский #порошенко #сотрудничество
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