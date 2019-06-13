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23:13 13.06.2019

Тимошенко: Наша команда готова дать стране быстрый результат

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Тимошенко: Наша команда готова дать стране быстрый результат

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в новом парламенте должна быть создана коалиция действий, а коалиционное соглашение должно базироваться на основе разработанного ее партией "Нового курса" - четкого плана спасения Украины.

"Мы предложили создать коалицию действий и прекратить разговоры о реформах и мечты. В основу коалиции действий мы должны положить коалиционное соглашение, которое называется "Новый курс". Это та программа, которая у нас есть и которая предусматривает план-график. Там есть определенные показатели, на какой результат мы выходим. Например, 7% роста экономики в год. Ни одна партия не имеет такого профессионального всеобъемлющего плана для Украины", - заявила Тимошенко во время прямого эфира на телеканале NewsOne в четверг вечером.

Политик подчеркнула, что нельзя терять времени, а необходимо быстрее приступать к работе. "Существует много заявлений, разговоров, меморандумов, но это белый шум, а надо действовать и дать людям результат", – добавила Тимошенко.

Также она отметила, что если новому президенту вместе с новым парламентом и правительством удастся реализовать план возрождения Украины, "то за 5 лет мы будем жить так, как Польша сегодня".

"Мы поставили себе такую задачу. И мы будем иметь не менее 7% роста экономики в год", - заверила Тимошенко.

Председатель партии спрогнозировала, что в коалицию могут войти "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".

В то же время она отметила, что в случае вхождения в коалицию, "Батькивщина" не пойдет в оппозицию, а наоборот, будет помогать всеми силами: "Наш опыт и знание, как действовать ежедневно для спасения страны, - мы будем всем помогать команде президента".

Теги: #тимошенко #выборы
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