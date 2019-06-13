В Запорожье похитители убили свою жертву, в Бердянске похищенного удалось спасти

В Запорожской области произошли два случая похищения людей - в Бердянске (похищенного удалось освободить) и Запорожье (злоумышленники убили свою жертву).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, 12 июня в Шевченковское отделение полиции Запорожья поступила информация о том, что на ул.Тульской неизвестные насильно посадили в автомобиль ВАЗ мужчину, 1981 г.р., после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе операции "Перехват" менее чем через час разыскиваемый ВАЗ заметили в селе Натальевка Запорожской области. Во время задержания похитители выбросили из салона автомобиля тело похищенного, убитого впоследствии мужчины. Злоумышленники разбежались в разные стороны, но удалось задержать водителя ВАЗа.

Установлено, что похищенный мужчина был избит в салоне автомобиля, после чего в него выстрелили из неустановленного травматического оружия. От полученных ранений мужчина погиб.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Кроме того, 13 июня в 11.51 в Бердянский отдел полиции поступило сообщение местных жителей о том, что в Бердянске на ул.Северной неизвестные с оружием силой погрузили мужчину в свой микроавтобус и скрылись.

Микроавтобус был объявлен в розыск, спустя короткое время полиция зафиксировала его в черте города. Злоумышленники, 1983 г.р. и 1986 г.р., задержаны, заложник освобожден.

Следствие установило, что похитители требовали от местного жителя 10 тыс. долларов США. После угроз с применением оружия тот согласился отдать им деньги. Когда злоумышленники возвращались на микроавтобусе за деньгами, их заметила и задержала полиция.

В салоне транспортного средства обнаружены две винтовки, которые отправят на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2.ст.189УК Украины (вымогательство).