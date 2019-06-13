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20:01 13.06.2019

Данилюк и представитель Минобороны Великобритании Гарр обсудили обстановку на Донбассе и интенсификацию сотрудничества стран в военной сфере

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Данилюк и представитель Минобороны Великобритании Гарр обсудили обстановку на Донбассе и интенсификацию сотрудничества стран в военной сфере

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк в ходе встречи с директором Главного управления евроатлантической безопасности Минобороны Великобритании Ником Гарром обсудил актуальные вопросы двусторонних отношений в сфере безопасности и обороны, а также интенсификации сотрудничества в военной сфере.

"Собеседники также обсудили ситуацию, сложившуюся на Востоке Украины вследствие гибридной войны, которую ведет РФ против нашей страны", - сообщает в четверг вечером пресс-служба СНБО.

В этом контексте Данилюк отметил важность активизации "минского процесса" с акцентом на гуманитарных аспектах и вопросах человеческой безопасности. "Достичь прогресса в "минском процессе" - один из ключевых приоритетов власти", - заявил он, выразив надежду, что переговоры нового состава украинской части Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут успешными.

Помимо этого Данилюк заявил о необходимости усиления информационной составляющей противодействия Украине российской гибридной агрессии на временно оккупированных территориях.

"Стороны также обсудили ситуацию безопасности в регионе, учитывая последние события в некоторых странах Восточной Европы, в частности, в Республике Молдова", - сообщают в СНБО.

В свою очередь, Гарр подтвердил неизменность поддержки Великобританией независимости и территориальной целостности Украины. Он также положительно оценил реформы в секторе безопасности и обороны Украины, и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии партнерства между странами.

Теги: #великобритания #снбо #минобороны #украина
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