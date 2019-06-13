Боевики в четверг осуществили 9 обстрелов позиций в зоне ООС, один украинский военный получил боевую травму

Незаконные вооруженные формирования в четверг с начала суток осуществили 9 обстрелов позиций в зоне операции объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий получил боевую травму.

"С начала суток враг 9 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке вечернего брифинга пресс-центра ОС на странице ООС в Фейсбуке.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - четыре обстрела.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - указано в сообщении.