События

18:38 13.06.2019

Мошенник, прикрывавшийся именем Холодницкого, приговорен 6 годам лишения свободы и конфискации имущества

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Мошенник, прикрывавшийся именем Холодницкого, приговорен 6 годам лишения свободы и конфискации имущества

Голосеевский райсуд Киева приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества гражданина, который, прикрываясь именем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, получил деньги за якобы решение вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении народного депутата Александра Онищенко, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в ноябре 2016 года разоблачили гражданина Украины в мошенничестве в особо крупных размерах - $2 млн.

Реализуя мошенническую схему и используя и прикрываясь именем руководителя САП Холодницкого, гражданин обещал прекращение сотрудниками САП, а также детективами НАБУ уголовного преследования в отношении А.Онищенко.

В ходе совместной спецоперации злоумышленник был задержан при получении первой части "вознаграждения" в размере $1 млн по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах).

Теги: #украина #холодницкий #приговор #мошенник
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