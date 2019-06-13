Мошенник, прикрывавшийся именем Холодницкого, приговорен 6 годам лишения свободы и конфискации имущества

Голосеевский райсуд Киева приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества гражданина, который, прикрываясь именем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, получил деньги за якобы решение вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении народного депутата Александра Онищенко, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины в ноябре 2016 года разоблачили гражданина Украины в мошенничестве в особо крупных размерах - $2 млн.

Реализуя мошенническую схему и используя и прикрываясь именем руководителя САП Холодницкого, гражданин обещал прекращение сотрудниками САП, а также детективами НАБУ уголовного преследования в отношении А.Онищенко.

В ходе совместной спецоперации злоумышленник был задержан при получении первой части "вознаграждения" в размере $1 млн по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах).