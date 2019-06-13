Два горняка погибли на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области 12 июня

Два горняка погибли накануне на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области, сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец.

"Как стало известно, вчера на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области в результате несчастного случая погиб рабочий горного забоя и машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью", - написал Волынец на странице в Фейсбуке.

Для выяснения причин, приведших к смертельным последствиям на шахте, создана комиссия.