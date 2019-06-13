События

18:26 13.06.2019

Два горняка погибли на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области 12 июня

1 мин читать
Два горняка погибли на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области 12 июня

Два горняка погибли накануне на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области, сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец.

"Как стало известно, вчера на шахтоуправлении "Покровское" в Донецкой области в результате несчастного случая погиб рабочий горного забоя и машинист подземных установок получил травмы, несовместимые с жизнью", - написал Волынец на странице в Фейсбуке.

Для выяснения причин, приведших к смертельным последствиям на шахте, создана комиссия.

Теги: #волынец #украина #горняки #шахта #угольщики #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:52 13.06.2019
В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

В первой полусотне избирательного списка партии Порошенко - 5 членов Кабмина, 7 депутатов "Народного фронта"

18:38 13.06.2019
Мошенник, прикрывавшийся именем Холодницкого, приговорен 6 годам лишения свободы и конфискации имущества

Мошенник, прикрывавшийся именем Холодницкого, приговорен 6 годам лишения свободы и конфискации имущества

18:31 13.06.2019
ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен

18:08 13.06.2019
Саакашвили утверждает, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Рады

Саакашвили утверждает, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом Рады

18:06 13.06.2019
Трое украинцев погибли, еще один сильно пострадал в ДТП в Польше

Трое украинцев погибли, еще один сильно пострадал в ДТП в Польше

18:06 13.06.2019
Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности"

Руководитель УИНП Вятрович пойдет на выборы в Раду в списке "Европейской солидарности"

18:03 13.06.2019
РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

РФ, ЕК и Украина в конце сентября определят дату новых 3-сторонних консультаций по газу

17:59 13.06.2019
В числе первых доноров партии "Голос" - специалист Dragon Capital, региональный президент компании Jacobs и экс-президент "Киевстара"

В числе первых доноров партии "Голос" - специалист Dragon Capital, региональный президент компании Jacobs и экс-президент "Киевстара"

17:57 13.06.2019
Высокая стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя препятствует входу на рынок небольших предприятий

Высокая стоимость лицензии на оптовую продажу алкоголя препятствует входу на рынок небольших предприятий

17:47 13.06.2019
Служба автомобильного транспорта СБУ отобрала "Оранту" для страхования автотранспорта

Служба автомобильного транспорта СБУ отобрала "Оранту" для страхования автотранспорта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Физлицо уведомило НБУ о решении Барышевского райсуда запретить работать 1-му замглавы правления Рожковой

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Полторак намерен подписать приказ о принятии ВСУ на вооружение РСЗО "Ольха-Р" и боеприпаса к нему "Ольха-Р" в ближайшее время

Словакия, председательствующая в ОБСЕ, положительно оценивает инициативы Кучмы по урегулированию на Донбассе

В Киеве погода содействует накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха

Uber Eats тестирует доставку еды из ресторанов с помощью дронов

Член набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с американскими гостями реформу оборонного сектора Украины

Апелляционный суд отменил разрешение на строительство ЖК "Патриотика на озерах"

США следят за ситуацией с танкерами в Оманском заливе

С момента автоматической проверки наличия "Зеленой карты" полисы отсутствовали у 6,5% владельцев авто, пересекавших границу Украины

НБУ пожаловался на 4 судей в ВСП за нарушения в делах по ПриватБанку

Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА