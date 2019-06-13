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18:06 13.06.2019

Трое украинцев погибли, еще один сильно пострадал в ДТП в Польше

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Трое украинцев погибли, еще один сильно пострадал в ДТП в Польше

В уезде Мендзыжеч (Любушское воеводство, Польша) на дороге местного значения в среду вечером по неустановленным причинам легковой автомобиль с украинцами врезался в дерево, в результате чего трое граждан Украины погибли, а еще один украинец был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, сообщает "Польское радио".

"Полиция под надзором прокуратуры выясняет обстоятельства ДТП, которое произошло в среду в Польше в уезде Мендзыжеч. В результате погибли трое граждан Украины, четвертый борется за жизнь в больнице", - приводятся на сайте польского СМИ слова представительницы штаба полиции в Мендзыжеч Юстины Лентовской.

В заметке отмечается, что авария произошла в среду после 17.00 на локальной дороге между Пщевом и Новым Гожицком.

"По неизвестным причинам водитель "Опель Астра" потерял контроль над автомобилем, выпал с пути и ударил дерево. В автомобиле ехали четыре гражданина Украины. Двое погибли на месте. Двое оставшихся в очень тяжелом состоянии были госпитализированы. К сожалению, несмотря на усилия врачей, один из них умер во время операции", - пишет польский ресурс.

Погибшим украинцам было от 31 до 38 лет.

"Четвертый участник аварии - 19-летний парень - находится в больнице в Гожув, его состояние очень тяжелое, - сказала Лентовская.

Теги: #жертвы #дтп #украина #смерть #польща
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