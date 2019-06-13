Словакия, председательствующая в ОБСЕ, положительно оценивает инициативы Кучмы по урегулированию на Донбассе

Словакия, председательствующая в ОБСЕ, приветствует инициативы представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

"Я только приветствую ту рабочую атмосферу, которая была возобновлена в ТКГ. Я также приветствую четыре инициативы, которые были озвучены вторым президентом Кучмой. В этих инициативах заложен определенный потенциал, который может изменить всю риторику конфликта, и мы надеемся, что все игроки на этой арене поддержат эти инициативы", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в четверг в Киеве.

При этом Лайчак на встрече с Климкиным предложил свои инициативы по достижению прогресса в гуманитарном аспекте.

"Среди этих инициатив есть ремонтно-восстановительные работы на мосту в Станице Луганской, защита объектов гражданской инфраструктуры, проведение разминирования в гуманитарных целях, обмен удерживаемых, открытие дополнительных КПВВ, урегулирование возможных экологических проблем, улучшение системы здравоохранения и восстановление пассажирского сообщения через линию соприкосновения", - рассказал Лайчак.

Он подчеркнул, что словацкое председательство поддерживает решение на основе Минских договоренностей по достижению стабильного режима прекращения огня.

Словакия председательствует в ОБСЕ с 1 января 2019 года.