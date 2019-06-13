В Киеве погода содействует накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха

В Киеве с 8 июня наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: улицы Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевская площадей", -отмечается в сообщении.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) продержаться в Киеве до вторника, 18 июня.