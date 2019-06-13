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16:59 13.06.2019

Член набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с американскими гостями реформу оборонного сектора Украины

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Член набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с американскими гостями реформу оборонного сектора Украины

Член наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус встретился с бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом (David Petraeus) и экс-послом США Джоном Хербстом (John Herbst).

"Было приятно обменяться мнениями о реформе оборонного сектора Украины с генералом Дэвидом Петреусом и послом Джоном Хербстом. Много вызовов впереди!" – написал Абромавичус в своем микроблоге в Твиттере в четверг.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией встречи с американскими гостями.

Как сообщалось, 12 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

Теги: #абромавичус #сша #оборона #укроборонпром #украина
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