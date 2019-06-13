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15:52 13.06.2019

США следят за ситуацией с танкерами в Оманском заливе

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США следят за ситуацией с танкерами в Оманском заливе

В Белом доме США изучают сообщения о нападении на два танкера в Оманском заливе, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

"Нам известно о сообщениях об атаках на танкеры в Оманском заливе. США предоставляют помощь и продолжат оценивать ситуацию", - заявила Сандерс агентству в письменном комментарии.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщает, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

Теги: #сша #танкер
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