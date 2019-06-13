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15:40 13.06.2019

НБУ пожаловался на 4 судей в ВСП за нарушения в делах по ПриватБанку

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НБУ пожаловался на 4 судей в ВСП за нарушения в делах по ПриватБанку

Национальный банк Украины (НБУ) на это неделе подал в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на трех судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) и судью Печерского райсуда Киева за ненадлежащее поведение судей при рассмотрении споров о ПриватБанке (Киев), сообщил центробанк на сайте.

Согласно релизу, регулятор считает, что судьи ОАСК Игорь Качур, Владимир Келеберда и Виталий Амелехин нарушили сроки рассмотрения дела по иску экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского о законности его национализации, потратив на него 22 месяца.

Кроме того, как утверждает Нацбанк, при рассмотрении иска судьи ОАСК не соблюдали принцип равенства всех участников процесса, рассмотрев увеличение исковых требований без принятия этих требований к рассмотрению.

Судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый, который 20 апреля решил расторгнуть договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, до сих пор не составил полный текст решения, отмечается в сообщении НБУ.

По мнению НБУ, в действиях судьи также усматривается существенное нарушение норм процессуального права, что привело к нарушению правил юрисдикции, ведь спор по договорам поручительства, сторонами которого являются юридические лица, подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, а не гражданского.

Как сообщалось, дело о национализации ПриватБанка в настоящее время находятся на стадии апелляции.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков страны.

Теги: #всп #нбу #украина #приватбанку
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