Около 135 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок на выборах в Раду

К обеспечению правопорядка на внеочередных выборах в Верховную Раду будут привлечены предварительно 135 тысяч правоохранителей, сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.

"В целом к обеспечению правопорядка на выборах будет привлечено приблизительно 135 тысяч правоохранителей", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

По словам советника министра, 70-73 тысячи – это непосредственно сотрудники Национальной полиции, ведь на каждой избирательном участке службу будут нести по два полицейских, как это было на президентских выборах.

При этом Стойко отметил, что в настоящее время МВД проводит расчеты личного состава, который будет задействован в обеспечении правопорядка на выборах, и конкретную цифру пока еще рано называть.

По словам советника главы МВД, также будут задействованы резервы.

"Все недочеты на президентских выборах мы учли… и делаем все … чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса", - добавил он.

В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко добавил, что в частности, будет обеспечена возможность полицейским голосовать на выборах по месту несения службы.

Как сообщалось, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов народных депутатов на 21 июля 2019 года.