События

14:37 13.06.2019

Танкер японской компании дважды обстреляли в Оманском заливе

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Судно Kokuka Courageous, принадлежащее зарегистрированной в Панаме компании из Японии, дважды подверглось обстрелу в четверг, заявил каналу CNN представитель компании.

Тип использованных боеприпасов на данный момент не установлен. О том, кто вел обстрел, тоже не сообщается.

По словам собеседника CNN, первый заряд поразил корпус танкера выше ватерлинии, и судно загорелось. После попадания в него второго боеприпаса всех членов экипажа -21 филиппинца - эвакуировали на другое судно.

Он отметил, что опасности затопления танкера на данный момент нет.

Со своей стороны норвежская компания Frontline опровергла распространенные ранее иранскими СМИ сообщения о том, что другое атакованное судно - Front Altair - якобы пошло ко дну.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщило, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщило, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщили, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране заявили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

Теги: #япония #обстрел #танкер
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