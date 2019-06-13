События

13:49 13.06.2019

Госавиаслужба утвердила новый состав Общественного совета

1 мин читать
Госавиаслужба утвердила новый состав Общественного совета

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины 12 июня 2019 года утвердила новый состав Общественного совета, сообщается на сайте ведомства в четверг.

В состав совета, в частности, вошли 35 представителей общественных организаций, которые были участниками учредительного собрания.

"Надеемся, что деятельность Общественного совета при Госавиаслужбе будет профессиональной и результативной. Убежден в том, что совместная и конструктивная работа Госавиаслужбы и Общественного совета будет способствовать эффективной реализации государственной политики в области гражданской авиации", - цитирует пресс-центр службы руководителя инициативной группы по подготовке учредительного собрания Игоря Зелинского.

Теги: #госавиаслужба #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:31 13.06.2019
Госавиаслужба обратилась в Барышевский райсуд за разъяснениями о приостановке деятельности SkyUp Airlines

Госавиаслужба обратилась в Барышевский райсуд за разъяснениями о приостановке деятельности SkyUp Airlines

10:45 13.06.2019
Зеленский перед назначением Хомчака начальником Генштаба спрашивал о событиях под Иловайском 2014 года

Зеленский перед назначением Хомчака начальником Генштаба спрашивал о событиях под Иловайском 2014 года

09:28 13.06.2019
Директором ГП "Оператор рынка" назначен экс-член НКРЭКУ Владимир Евдокимов

Директором ГП "Оператор рынка" назначен экс-член НКРЭКУ Владимир Евдокимов

17:45 12.06.2019
"Укрзализныця" назначила директором по развитию бизнеса экс-директора по финансам и экономике

"Укрзализныця" назначила директором по развитию бизнеса экс-директора по финансам и экономике

13:54 12.06.2019
Сын Василия Стуса возглавил набсовет ОКУ "Всеукраинская лига авторов"

Сын Василия Стуса возглавил набсовет ОКУ "Всеукраинская лига авторов"

13:26 12.06.2019
В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

В команде Порошенко надеются, что Рада поддержит кандидатуру Пристайко на пост главы МИД

13:25 12.06.2019
Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину

12:45 12.06.2019
Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

17:46 11.06.2019
В Раду поступили представления Зеленского об увольнении Климкина и назначении главой МИД Пристайко

В Раду поступили представления Зеленского об увольнении Климкина и назначении главой МИД Пристайко

17:04 11.06.2019
Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций

Зеленский назначил врио глав 12 облгосадминистраций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Физлицо уведомило НБУ о решении Барышевского райсуда запретить работать 1-му замглавы правления Рожковой

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР открыло дело относительно возможного злоупотребления служебным положением экс-главой КС Шевчуком

ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов

"Укрзализныця" запустила на лето беспересадочный вагон Киев, Минск-Варна

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

Водитель погиб и четверо пассажиров пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Николаевской области

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Атакованные в Оманском заливе танкеры везли "связанный с Японией" груз

Диверсию, грозившую лишить водоснабжения Харьков и Лозовую, предотвратила СБУ

Полиция зарегистрировала 75 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным законодательством

В Украине в ближайшие сутки удержится жаркая и сухая погода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА