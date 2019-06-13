Госавиаслужба утвердила новый состав Общественного совета

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины 12 июня 2019 года утвердила новый состав Общественного совета, сообщается на сайте ведомства в четверг.

В состав совета, в частности, вошли 35 представителей общественных организаций, которые были участниками учредительного собрания.

"Надеемся, что деятельность Общественного совета при Госавиаслужбе будет профессиональной и результативной. Убежден в том, что совместная и конструктивная работа Госавиаслужбы и Общественного совета будет способствовать эффективной реализации государственной политики в области гражданской авиации", - цитирует пресс-центр службы руководителя инициативной группы по подготовке учредительного собрания Игоря Зелинского.