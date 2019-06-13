События

13:12 13.06.2019

Водитель погиб и четверо пассажиров пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Николаевской области

1 мин читать
Водитель погиб и четверо пассажиров пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Николаевской области

В Березанском районе Николаевской области перевернулся микроавтобус Toyota Hiace, в результате ДТП водитель погиб и четверо пассажиров получили травмы.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Николаевской области, накануне в среду, 12 июня, около 16:05 на 124 км автодороги "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" 66-летний водитель микроавтобуса по предварительным данным не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

"В результате ДТП водитель погиб на месте, а четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть или тяжелое телесное повреждение).

Сейчас на месте ДТП работают следователи и криминалисты. Обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.

Теги: #жертвы #дтп #украина #николаевская_область #смерть #микроавтобус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:19 13.06.2019
Бахматюк считает дешевые госкредиты залогом экономического развития и борьбы с трудовой миграцией, Нефьодов не видит такой возможности

Бахматюк считает дешевые госкредиты залогом экономического развития и борьбы с трудовой миграцией, Нефьодов не видит такой возможности

14:16 13.06.2019
Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня

Зеленский посетит Францию и Германию 17-18 июня

14:03 13.06.2019
ГП "Завод 410 ГА" "Укроборонпрома" наращивает объемы авиаремонта в интересах армии и инозаказчиков

ГП "Завод 410 ГА" "Укроборонпрома" наращивает объемы авиаремонта в интересах армии и инозаказчиков

14:00 13.06.2019
ГБР открыло дело относительно возможного злоупотребления служебным положением экс-главой КС Шевчуком

ГБР открыло дело относительно возможного злоупотребления служебным положением экс-главой КС Шевчуком

13:55 13.06.2019
ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов

ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов

13:49 13.06.2019
Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

Зеленский пригласил президента Казахстана посетить Украину

13:49 13.06.2019
Климкин прогнозирует, что по оптимистическому сценарию Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году

Климкин прогнозирует, что по оптимистическому сценарию Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году

13:45 13.06.2019
Военный атташе США с помощником ознакомились с оперативной ситуацией в районе ООС

Военный атташе США с помощником ознакомились с оперативной ситуацией в районе ООС

13:34 13.06.2019
Вице-премьер-министр Кистион баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице

Вице-премьер-министр Кистион баллотируется в Раду по мажоритарному округу в Виннице

13:18 13.06.2019
МВД Украины готовится к обеспечению безопасности на выборах в Раду

МВД Украины готовится к обеспечению безопасности на выборах в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Физлицо уведомило НБУ о решении Барышевского райсуда запретить работать 1-му замглавы правления Рожковой

Trident Acquisitions предлагает $1 млрд инвестиций в конкурсе на СРП участка черноморского шельфа

Абромавичус назначен членом набсовета госконцерна "Укрборонпром"

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены три военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Госавиаслужба утвердила новый состав Общественного совета

"Укрзализныця" запустила на лето беспересадочный вагон Киев, Минск-Варна

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Атакованные в Оманском заливе танкеры везли "связанный с Японией" груз

Диверсию, грозившую лишить водоснабжения Харьков и Лозовую, предотвратила СБУ

Госавиаслужба обратилась в Барышевский райсуд за разъяснениями о приостановке деятельности SkyUp Airlines

Полиция зарегистрировала 75 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным законодательством

В Украине в ближайшие сутки удержится жаркая и сухая погода

"Укрзализныця" предупреждает о возможных сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА