Водитель погиб и четверо пассажиров пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Николаевской области

В Березанском районе Николаевской области перевернулся микроавтобус Toyota Hiace, в результате ДТП водитель погиб и четверо пассажиров получили травмы.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Николаевской области, накануне в среду, 12 июня, около 16:05 на 124 км автодороги "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" 66-летний водитель микроавтобуса по предварительным данным не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

"В результате ДТП водитель погиб на месте, а четверо пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть или тяжелое телесное повреждение).

Сейчас на месте ДТП работают следователи и криминалисты. Обстоятельства аварии и ее причины устанавливаются.