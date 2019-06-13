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13:06 13.06.2019

Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

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Украинские военные на Донбассе не получали команды не отвечать на обстрелы боевиков

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что военное командование не давало военнослужащим на линии столкновения команды не отвечать на обстрелы со стороны оккупированной части Донбасса.

"Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там, в ООС, таких команд не давали и не дадут", - сказал он в интервью изданию "BBC Украина", опубликованном в четверг.

Он добавил: "Не провоцировать – это все понимают, что этого делать не надо".

Как сообщалось, 5 июня прошло заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма сообщил, что на встрече обсуждалась проблема безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

"Сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, также необходим запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го их утвердить", – цитируются слова Кучмы на сайте президента Украины.

Это заявление вызвало резонанс в обществе.

Кучма пояснил, что украинская сторона не должна отвечать на провокационные обстрелы в случае, если они осуществляются со стороны гражданских объектов, однако ответный огонь нужно всегда давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов.

Теги: #боевики #хомчак #россия #обстрел #украина #оос #донбасс
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