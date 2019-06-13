Атакованные в Оманском заливе танкеры везли "связанный с Японией" груз

Два танкера, подвергшиеся нападению в Оманском заливе, перевозили "связанный с Японией" груз, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Такое заявление министерство сделало на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Премьер прибыл в Тегеран в среду, чтобы попытаться снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Ранее поступали сообщения, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва. СМИ также сообщают, что с нескольких судов поступали сигналы бедствия.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджейра в ОАЭ сообщило, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера, отмечает агентство, поступил в Эль-Фуджейру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также Bloomberg сообщило, что в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous.

В Иране заявили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.