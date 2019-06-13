События

12:36 13.06.2019

Диверсию, грозившую лишить водоснабжения Харьков и Лозовую, предотвратила СБУ

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Диверсию, грозившую лишить водоснабжения Харьков и Лозовую, предотвратила СБУ

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры области завербованным ФСБ России местным жителем.

"Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка", - сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг.

В спецслужбе отмечают, что по словам задержанного, в феврале 2019г он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г.Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию.

"Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая", - говорится в сообщении.

Указанному гражданину Украины объявили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 ("Диверсия") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Теги: #сбу #украина #водоснабжение
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