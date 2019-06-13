Госавиаслужба обратилась в Барышевский райсуд за разъяснениями о приостановке деятельности SkyUp Airlines

Государственная авиационная служба Украины 11 июня 2019 года обратилась в Барышевский районный суда Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения о приостановке действия лицензии ООО "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) на хозяйственную деятельность.

"После рассмотрения судом этого заявления и вынесения соответствующего постановления Госавиаслужба будет действовать исключительно в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что решение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines лежит вне компетенции Барышевского районного суда Киевской области.

Он также отметил, что Мининфраструктуры удалось выяснить, что лицо, подавшее иск к SkyUp, имеет более 30 административных правонарушений, значительная часть которых связана с алкоголем.

В свою очередь в пресс-службе SkyUp заявили, что "учитывая абсурдность и неправомерность действий суда", данное решение было обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде и в самое ближайшее время определение должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований.

В SkyUp подчеркивают, что определение Барышевского райсуда никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции.

SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.