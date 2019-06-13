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12:31 13.06.2019

Полиция зарегистрировала 75 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным законодательством

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Полиция зарегистрировала 75 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным законодательством

С начала кампании по избранию в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах в Национальную полицию Украины поступило 75 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным законодательством.

Как сообщает в четверг департамент коммуникации Национальной полиции Украины, полицейские уже получили сообщения о возможных фактах подкупа и нарушениях предвыборной агитации.

"Открыто два уголовных производства, также полицейские составили административные протоколы по фактам изготовления предвыборной агитации с нарушением законодательства", - сообщает департамент со ссылкой на главу Нацполиции Сергея Князева.

По словам Князева, 30 из 75 заявлений и сообщений о связанных с избирательным законодательством нарушениях касаются фактов возможного подкупа, 25 – незаконной агитации.

Больше всего заявлений поступило в управления Нацполиции Луганской, Днепропетровской и Одесской областей.

"По всем фактам и сообщениям, которые связаны с избирательным процессом, требую проводить непредвзятые и детальные проверки, а также обеспечить четкий контроль по рассмотрению данных материалов и принятию процессуальных решений", - подчеркнул глава Нацполиции.

Как сообщалось, 24 мая начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.

Теги: #нарушения #украина #полиция #выборы
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