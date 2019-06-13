"Укрзализныця" предупреждает о возможных сбоях в работе системы онлайн-продажи билетов
ПАО "Укрзализныця" предупреждает о возможных кратковременных ограничениях доступности системы онлайн-продажи билетов из-за высокой загруженности, сообщает компания.
"В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможны временные технические сбои. Сейчас специалисты "Укрзализныци" принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы", - заявляют в "Укрзализныце".
Компания просит прощения у клиентов за временные неудобства.
Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" назначила 30 дополнительных поездов на период летних отпусков.